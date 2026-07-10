115 مليون دولار عوائد المنتخبات العربية في مونديال 2026

حصدت المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في منافسات كأس العالم 2026 إيرادات مالية بلغت إجمالاً نحو 115 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على 13% من إجمالي ميزانية الجوائز التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتصدر المنتخب المغربي قائمة العائدات العربية بفضل نتائجه، وجاء الترتيب لأبرز المستفيدين كالتالي:

المغرب: 21.5 مليون دولار (عقب بلوغه ربع النهائي).

مصر: 17.5 مليون دولار (عقب وصولها التاريخي لدور الستة عشر).

الجزائر: 13.5 مليون دولار (للتأهل إلى دور الـ32).

في المقابل، حصلت المنتخبات العربية التي ودّعت البطولة من دور المجموعات، وهي: السعودية، وقطر، وتونس، والعراق، والأردن، على حد أدنى مضمون بلغ 12.5 مليون دولار لكل منتخب (تشمل 10 ملايين دولار كمكافأة مشاركة، و2.5 مليون دولار كمخصصات للتحضير).

ووفقاً لموقع "سي إن بي سي" الاقتصادي، تأتي هذه الأرقام القياسية بعد قرار "فيفا" رفع إجمالي المخصصات المالية للبطولة إلى 871 مليون دولار، لمساعدة الاتحادات الوطنية، التي تتسلم هذه الأموال مباشرة لإدارة نفقاتها ولا تُصرف للاعبين مباشرة، على مواجهة تكاليف السفر والإقامة المرتفعة للنسخة الموسعة التي أقيمت في أميركا الشمالية.