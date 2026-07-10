"لن يكون أبداً مشكلة".. مدرب البرتغال الجديد يحدد موقفه من كريستيانو رونالدو

أكد جورجي جيزوس الجمعة بعد تعيينه رسميا مدربا جديدا لمنتخب البرتغال لكرة القدم، خلفا للإسباني روبرتو مارتينيس الذي غادر منصبه بعد الخروج من ثمن نهائي المونديال، أنه سيستدعي النجم المخضرم كريستيانو رونالدو إذا كان متاحا، مشددا على أن المهاجم "لن" يكون أبدا مشكلة.

وتعرض ابن الـ41 عاما لانتقادات بسبب مستوياته في كأس العالم هذا الصيف تحت قيادة مارتينيس الذي أعلن نهاية مشواره مع المنتخب عقب الخروج من ثمن النهائي الإثنين على يد إسبانيا (0-1).

صحيح أن رونالدو حسم مسألة مشاركته في المونديال الذي كان الأخير له، لكنه لم يتحدث عن اعتزاله اللعب مع المنتخب.

وقال جيزوس للصحافيين الجمعة خلال تقديمه رسميا "طالما أنه يواصل اللعب ويتمتع بالجاهزية التي تخوله أن يستدعى إلى التشكيلة، فسأستدعيه ضمن حدود معينة وبالشروط التي أراها الأفضل للمنتخب الوطني".

وكشف المدرب البالغ 71 عاما أنه لم يتحدث بعد مع رونالدو، لكنهما سيناقشان مستقبل نجم النصر السعودي في اللعبة.

وقال "لم أتحدث مع كريس بعد... كريس لن يكون أبدا مشكلة للمنتخب الوطني. لا للمنتخب ولا بالنسبة لي".

وأضاف "كريس رمز لكرة القدم البرتغالية. كريس رمز للمنتخب الوطني... وسيبقى كذلك إلى الأبد في كتب التاريخ. لقد سررت كثيرا بالعمل معه خلال العام الماضي (مع النصر)... من السهل العمل معه...".

وأردف "سنُجري حديثا بيننا حول ما يريد فعله في المرحلة المقبلة من مسيرته".

وأشرف جيزوس على تدريب رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في النصر قبل رحيله في مايو عقب قيادة الفريق إلى لقب الدوري السعودي.

وأضاف جيزوس "أعلم أن (رونالدو) يريد الاستمرار في اللعب مع النصر، لأني، كما تعلمون، أمضيت عاما معه. كان يقول لي دائما سأُنهي مسيرتي في النصر".

وسيتولى جيزوس قيادة البرتغال حتى ما بعد كأس العالم 2030 التي تستضيفها بلاده مشاركة مع إسبانيا والمغرب.