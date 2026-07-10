لأسباب سياسية.. "فيفا" يستبعد الحكام الإنجليز من إدارة مباريات الأرجنتين

لا يُسمح للحكام الإنجليز بإدارة مباريات الأرجنتين في كأس العالم، في قرار يخلق العديد من التساؤلات بين جماهير كرة القدم.

وسيُدير الحكم مايكل أوليفر مباراته السابعة في كأس العالم 2026 عندما يلعب منتخب إسبانيا ضد بلجيكا في ربع النهائي في لوس أنجلوس، لكن فرصه في إدارة نهائي هذه النسخة في 19 يوليو تبدو ضئيلة.

ولن يُسمح لأوليفر - أو مواطنه الإنجليزي أنتوني تايلور - بإدارة المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في وقت لاحق من هذا الشهر إذا كانت تضم منتخبي إنجلترا أو الأرجنتين، اللذين يقعان في نفس جانب القرعة ويتجهان للقاء في نصف النهائي المحتمل.

وحسب موقع "ذا أتلتيك"، فإنه لا يُسمح للحكام بإدارة مباريات منتخباتهم الوطنية لتجنب تضارب المصالح المحتمل وضمان الحياد.

وأضافت أنه في حالة أوليفر وتايلور، فإنهما لا يستطيعان إدارة مباريات الأرجنتين لأسباب سياسية، وتحديداً إرث حرب جزر فوكلاند عام 1982 بين المملكة المتحدة والأرجنتين، التي استمرت 74 يوماً وانتهت باستسلام الأرجنتين.

وبالنسبة لكأس العالم 2026، فإن أوليفر وتايلور لن يُؤخذا في الاعتبار للمشاركة في المباراة النهائية إلا إذا تأهلت النرويج (التي ستواجه إنجلترا في مباراة ربع النهائي يوم السبت) أو سويسرا (التي ستواجه الأرجنتين) إلى المباراة الحاسمة.

يذكر أن تايلور كان مرشحاً للمشاركة في المباراة النهائية في النسخة الماضية من كأس العالم في قطر قبل أربع سنوات بعد أدائه المميز، لكنه لم يتمكن من ذلك عندما تأهلت الأرجنتين لمواجهة فرنسا.