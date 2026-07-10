ساديو ماني في رسالة اعتزاله اللعب دولياً: أضع خبرتي في خدمة الوطن

أعلن النجم السنغالي ساديو ماني اعتزاله اللعب الدولي بعد أيام قليلة من خروج منتخب السنغال من كأس العالم 2026.

ويُنهي ساديو ماني مسيرته مع منتخب السنغال بعد مشاركته في كأس العالم 2026، والتي انتهت بالإقصاء من دور الـ32 أمام بلجيكا (2-3 بعد الوقت الإضافي).

وفي بيان نشرته صحيفة "لو كوتيديان"، شكر مهاجم ليفربول السابق الجماهير معرباً عن تواضعه قائلاً: "اعلموا أنني ضحيت بكل شيء من أجل هذا العلم".

وأضاف صاحب الـ34 عاماً: "بذلت قصارى جهدي وقاتلت بشراسة من أجل بلادنا، كان دعمكم المستمر هو الدافع وراء نجاحي".

وختم: "غداً، سأضع خبرتي بكل سرور في خدمة الوطن، سواءً ضمن الجهاز الفني، أو على مقاعد البدلاء، أو في الهيئات الإدارية"، مُعلناً بذلك بداية فصل جديد في مسيرته مع منتخب السنغال.