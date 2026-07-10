محمد صلاح للمصريين: "أنا عارف إنكم لسه زعلانين.. الفريق ده يستاهل ثقتكم"

وجّه اللاعب المصري محمد صلاح رسالة إلى الجماهير المصرية، عقب خروج المنتخب المصري من كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، الثلاثاء الماضي، على ملعب "مرسيدس بنز"، ضمن منافسات دور الـ16. في مونديال 2026.

وقال صلاح في رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم".