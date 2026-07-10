محمد وهبي: فرنسا الأفضل في العالم.. والمغرب بحاجة إلى بدلاء أقوى للتحديات الكبرى

قال مدرب منتخب المغرب، محمد وهبي، إن لاعبيه وااصطدم بمنتخب فرنسي يملك جودة كبيرة في جميع المراكز، معتبراً أن الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 لا يقلل من المكاسب التي حققها "أسود الأطلس" في البطولة.

وأوضح وهبي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن المنتخب المغربي دخل اللقاء بطموح المنافسة على بطاقة التأهل، رغم إدراكه لحجم التحدي أمام أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وأضاف: «كنا ندرك قبل المباراة أننا سنواجه منتخباً يعد من الأفضل في العالم، ويضم لاعبين على أعلى مستوى في جميع الخطوط، لكن ذلك لم يمنعنا من الإيمان بقدرتنا على تحقيق الفوز، أو على الأقل المنافسة حتى النهاية».

وأشار إلى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم داخل الملعب، لكن المباراة كشفت أيضاً بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، وقال: «واجهنا ظروفاً صعبة، أبرزها الإصابات التي أثرت في خياراتنا الفنية وحرمتنا من الاستفادة من عدد من اللاعبين المهمين، وهو أمر كان له تأثير واضح في سير اللقاء».

وأكد مدرب المغرب أن الجهاز الفني سيستفيد من الدروس التي أفرزتها البطولة، خاصة فيما يتعلق بزيادة عمق التشكيلة.

وقال: «عندما تخوض بطولة بحجم كأس العالم، يجب أن تمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على تقديم المستوى نفسه عند الحاجة. هذا أحد أهم الدروس التي خرجنا بها، وعلينا العمل مستقبلاً على توسيع قاعدة الاختيارات حتى يكون لدينا بدلاء يملكون الجودة نفسها».

وشدد وهبي على أن بلوغ الدور ثمن النهائي يمثل خطوة إيجابية في مسيرة المنتخب المغربي، لكنه أكد أن الطموحات لا تتوقف عند هذا الحد.

وقال: «الوصول إلى ثمن النهائي يعد إنجازاً جيداً ويمنحنا الثقة لمواصلة العمل، لكننا لا نريد الاكتفاء بما تحقق. علينا أن نبني على هذه المشاركة ونستفيد من الخبرات التي اكتسبها اللاعبون، لأن كرة القدم تتطور باستمرار، وإذا أردنا البقاء بين المنتخبات الكبرى، فعلينا مواصلة التطور».