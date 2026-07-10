رغم تألق ياسين بونو.. حلم المغرب "المونديالي" يتبخر أمام هجوم فرنسا المرعب

ودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته صفر-2 أمام فرنسا على ملعب جيليت في بوسطن، في مباراة تألق خلالها الحارس ياسين بونو.

وفرضت فرنسا أفضليتها خلال الشوط الأول، لكنها اصطدمت بتألق الحارس المغربي الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة.

وبدأ "بونو" حضوره مبكراً بإبعاد تسديدة لكيليان مبابي إلى ركلة ركنية، قبل أن يتصدى لمحاولة خطيرة من عثمان ديمبلي.

وجاءت أبرز لحظات الشوط الأول في الدقيقة 33، عندما احتسب الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو ركلة جزاء لفرنسا إثر عرقلة نصير مزراوي لمبابي، لكن "بونو" نجح في التصدي للتسديدة ليحافظ على التعادل.

وواصل حارس المغرب تألقه بعد دقائق بإبعاد ضربة رأس من ديزيري دوي، بينما أنقذت العارضة مرماه في الدقيقة 45 بعدما تصدت لتسديدة قوية من الظهير الأيسر لوكاس ديني، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وبدأ المنتخب المغربي الشوط الثاني بصورة أكثر جرأة بعد أن تخلى نسبياً عن تحفظه الدفاعي، وصنع أول فرصة له عبر إبراهيم دياز، لكن تسديدته اصطدمت بالدفاع الفرنسي.

غير أن "بونو" واصل تأجيل هدف التقدم الفرنسي بعدما تصدى لمحاولة جديدة من دوي، ورغم إفلات الكرة من يديه للحظة، عاد سريعاً للسيطرة عليها.

لكن الضغط الفرنسي أثمر أخيراً، عندما نجح مبابي في إنهاء صمود الدفاع المغربي، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة عجز "بونو" عن التعامل معها، وسط احتجاجات من لاعبي المغرب الذين طالبوا باحتساب مخالفة على فرنسا في بداية الهجمة، إلا أن الحكم احتسب الهدف (60).

وحاول المدرب المغربي محمد وهبي العودة إلى المباراة بإجراء تبديلين دفعة واحدة، والدفع بسفيان رحيمي وسفيان أمرابط، لكن فرنسا واصلت فرض أفضليتها، ونجح عثمان ديمبلي في إضافة الهدف الثاني بعدما توغل وسط الدفاع وسدد كرة فشل الحارس المغربي في إبعادها، ليقرب "الديوك" من حسم المواجهة (66).

ورد المغرب بمحاولتين متتاليتين بحثاً عن تقليص الفارق، إذ أطلق عز الدين أوناحي تسديدة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس الفرنسي إلى ركلة ركنية، قبل أن يحول شمس الدين طالبي عرضية برأسه، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم ولمست الشباك من الخارج.