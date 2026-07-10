ديشامب يظهر في المباراة الـ25 بكأس العالم.. ويُعادل رقماً صمد 48 سنة

عادل مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، الرقم القياسي لأكثر المدربين قيادةً للمباريات في نهائيات كأس العالم، بعدما وصل إلى مباراته الـ25 في المونديال، معادلاً إنجاز الألماني هيلموت شون، الذي ظل صامداً منذ عام 1978.

وقاد شون منتخب ألمانيا الغربية في 25 مباراة خلال نسخ 1966 و1970 و1974 و1978، محققاً 16 انتصاراً وخمسة تعادلات وأربع هزائم، وهو الرقم الذي ظل معياراً تاريخياً لمدربي كأس العالم.

ووصل ديشامب إلى المباراة رقم 25 مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم، منذ توليه المهمة قبل نسخة 2014، بعدما قاده في نسخ 2014 و2018 و2022 و2026. وخلال هذه المباريات، حقق 17 انتصاراً مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم، ليصبح أيضاً أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ البطولة.

ويواصل ديشامب، المتوج بكأس العالم لاعباً عام 1998 ومدرباً عام 2018، ترسيخ مكانته بين أبرز المدربين في تاريخ البطولة، مع اقترابه من إنهاء مسيرته مع المنتخب الفرنسي بعد 14 عاماً قضاها على رأس الجهاز الفني، تاركاً بصمة استثنائية في سجلات كأس العالم.