المغرب ضد فرنسا.. تغطية مباشرة

أطلق الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو مع منتصف الليل بتوقيت الإمارات صافرة البداية لمواجهة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026.

واختار المدير الفني للمنتخب المغربي محمد وهبي خوض المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، عيسى ديوب، أنس صلاح الدين، نصير مزراوي.

خط الوسط: نائل العيناوي، عز الدين أوناحي، أيوب بوعدي.

خط الهجوم: شمس الدين طالبي، إبراهيم دياز، بلال الخنوس.

فيما اختار المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الاعتماد على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكا ديني.

خط الوسط: مانو كونيه، أدريان رابيو، مايكل أوليسيه.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، ديزيري دويه.

الشوط الأول

انطلاق المباراة وانحسار اللعب في منتصف الملعب.

فرصة خطيرة للمنتخب الفرنسي بالدقيقة 4 من عمر الشوط الأول أبعدها ياسين بونو.

خطأ بالتمرير من منتخب المغرب يتحول إلى فرصة خطيرة لمنتخب فرنسا لكنها مرت بسلام بالدقيقة 10 من عمر اللقاء.

المنتخب المغربي يفشل في استغلال خطأ بالتمرير من دفاع فرنسا بالدقيقة 12 من عمر اللقاء.

هجمة مرتدة للمنتخب المغربي لكن الدفاع الفرنسي ينجح بالتصدي لإبراهيم دياز المنطلق بالدقيقة 13 من عمر اللقاء.

ضغط فرنسي رهيب على المنتخب المغربي والدفاعات المغربية تتصدى حتى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

أشرف حكيمي ينفذ ركلة حرة مباشرة على مرمى فرنسا لكنها بعيدة عن المرمى الفرنسي بالدقيقة 16 من عمر اللقاء.

الحكم يحتسب ركلة جزاء لمنتخب فرنسا نفذها كيليان مبابي لكن ياسين بونو تصدى لها بنجاح بالدقيقة 28.

تسديدة خطيرة لمنتخب فرنسا عن طريق عثمان ديمبلي بالدقيقة 31 من عمر اللقاء.

ياسين بونو يتصدى لفرصة خطيرة للمنتخب الفرنسي بالدقيقة 33 من عمر اللقاء.

نهاية الشوط الأول باستحواذ المغرب 51% مقارنة بـ 49% لفرنسا مع تألق كبير لياسين بونو الذي تمكن من الدفاع عن مرماه بصورة بطولية.

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