التشكيلة الأساسية لمواجهة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

تتجدد المواجهة بين منتخبي فرنسا والمغرب في كأس العالم، عندما يلتقيان في بوسطن ضمن ربع نهائي مونديال 2026، في إعادة لواحدة من أبرز مباريات نسخة قطر 2022.

ويعود المنتخبان إلى الصدام بعد أربع سنوات من مواجهتهما الشهيرة في نصف نهائي مونديال قطر، والتي انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد وتأهلها إلى المباراة النهائية.

وقرر المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي خوض مواجهة فرنسا بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، عيسى ديوب، أنس صلاح الدين، نصير مزراوي.

خط الوسط: نائل العيناوي، عز الدين أوناحي، أيوب بوعدي.

خط الهجوم: شمس الدين طالبي، إبراهيم دياز، بلال الخنوس.

من جانبه قرر مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان الاعتماد على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكا ديني.

خط الوسط: مانو كونيه، أدريان رابيو، مايكل أوليسيه.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، ديزيري دويه.