إجراء جديد من "فيفا" لحكام "الفار" في مواجهة المغرب وفرنسا

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراء احترازياً في مباراة المغرب وفرنسا، بتواجد حكام الفيديو المساعد "الفار" في استاد بوسطن، الذي سيستضيف المباراة بدلاً من تواجدهم في مركز البث الدولي بولاية تكساس الأميركية.

ويسعى فيفا من خلال الإجراء إلى ضمان سير العمل بتقنية الفيديو بشكل سليم طوال 90 أو 120 دقيقة إذا امتدت المباراة لشوطين إضافيين.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النظام سيطبق للمرة الأولى في النسخة الحالية من كأس العالم، على عكس ما كان متبعاً في المباريات السابقة أثناء البطولة ذاتها.

واعتمد "فيفا" في بداية البطولة نظاماً مركزياً، إذ يتواجد حكام الفيديو في مركز البث الدولي "آي بي سي" في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، وليس داخل الملاعب التي تستضيف المباريات.

ويتلقى حكام "الفار" الصور واللقطات مباشرة من جميع الملاعب التي استضافت المباريات سواء في الولايات المتحدة أو المكسيك أو كندا.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه لا يُمكن إيقاف أي مباراة بسبب عطل فني في تقنية الفيديو المساعد، وعليه يريد "فيفا" تفادي وقوع أي مشكلة محتملة بإيفاده الحكام إلى ملاعب المباريات.

وسيوجد الحكم الأوروغواياني ليودان غونزاليس المكلف بإدارة غرفة "الفار" في استاد بوسطن، وكذلك مساعدته تاتيانا غوزمان من نيكاراغوا.