إجراءات أمنية مشددة في باريس تزامناً مع مباراة المغرب وفرنسا

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لتأمين أجواء مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 بين المنتخبين الفرنسي والمغربي، من خلال إجراءات أمنية مشددة تحسباً للاحتفالات عقب المواجهة المرتقبة.

ووفقاً لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية سيبدأ تنفيذ الإجراءات الأمنية قبل ساعة من انطلاق المباراة، وسيتم إغلاق عدد من محطات المترو لتقليل تدفق الجماهير لشارع الشانزليزيه الذي يعد وجهة تقليدية للاحتفال بعد المباريات الكبرى، كما أصدرت السلطات قراراً بمنع حمل الألعاب النارية في باريس وضواحيها.

وبررت السلطات هذه الإجراءات بإمكانية تنظيم تجمعات كبيرة في العاصمة، خاصة أن مباريات الأدوار النهائية من كأس العالم غالباً ما تشهد احتفالات جماهيرية قد تتحول أحياناً إلى أعمال عنف أو فوضى.