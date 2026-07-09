مصطفى شوبير رابع أفضل حارس مرمى في مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة لأفضل حراس مرمى في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن، وذلك بناء على منظومة تقييم رقمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وجاء ترتيب خماسي الصدارة في تصنيف "فيفا" على النحو التالي: ديوغو كوستا (البرتغال)، وغريغور كوبيل (سويسرا)، وأورلاندو جيل (باراغواي)، ومصطفى شوبير (مصر)، وأوناي سيمون (إسبانيا).

وجاءت المفاجأة المدوية في القائمة بغياب الحارس المغربي ياسين بونو، رغم توهجه اللافت في النسخة الحالية، وبصمته التاريخية في قيادة "أسود الأطلس" لإقصاء الطواحين الهولندية من دور الـ32.

ومع ذلك، فإن خارطة "حراس الصفوة" باتت مهددة بالانقلاب تماما مع انطلاق منافسات ربع النهائي، فمن بين الخماسي المتصدر، ودع الثلاثي ديوغو كوستا، وأورلاندو جيل، ومصطفى شوبير منافسات المونديال رسمياً.