أشهر 10 بطاقات حمراء بمباراة واحدة.. تعرف على حكم مباراة المغرب وفرنسا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو (44 عاماً) لإدارة مباراة المغرب وفرنسا.

ودخل تيلو تاريخ كرة القدم بعد إدارته لنهائي كأس الأبطال الأرجنتيني بين بوكا جونيورز وراسينغ كلوب في نوفمبر 2022، حيث أشهر في لقاء واحد 10 بطاقات حمراء دفعة واحدة، وهي الواقعة التي تسببت في إلغاء المباراة لعدم قانونية استمرارها بعد طرد هذا العدد من اللاعبين، مما منحه سمعة الحكم "المرعب" وصاحب الصرامة المطلقة، إذ ألغيت المباراة لأنه، وفقاً للوائح، لا يمكن استكمال اللقاء إذا كان عدد لاعبي أحد الفريقين أقل من سبعة لاعبين.

ويعمل تيلو حكماً معتمداً من فيفا منذ عام 2019، ويشارك حالياً في ثاني مونديال له بعد مشاركته الأولى في مونديال قطر 2022.

ورغم صرامته المعهودة، يملك الجمهور المغربي ذكريات سعيدة مع الصافرة الأرجنتينية، فتيلو هو نفسه الحكم الذي أدار مباراة المغرب والبرتغال التاريخية في مونديال 2022 والتي انتهت بتأهل الأسود لنصف النهائي.

وفي تلك المواجهة، لم يتردد تيلو في إشهار البطاقة الحمراء بوجه المهاجم المغربي وليد شديرة في الوقت بدلا من الضائع بعد نيله إنذارين.