برشلونة يتفق مع نجم بوروسيا دورتموند

اقترب الجناح الألماني كريم أديمي نجم فريق بوروسيا دورتموند من الانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لتقرير صحافي اليوم الخميس.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق شفهي مع اللاعب الألماني، فيما يجري حالياً مفاوضات مع دورتموند للاتفاق على القيمة النهائية للصفقة.

ويعتبر أديمي مطلباً خاصاً للألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، الذي أبدى إعجابه الشديد باللاعب، وطلب رسمياً التعاقد معه من الإدارة الرياضية، بقيادة ديكو.

ويعتقد مدرب برشلونة أن مهارات لاعب دورتموند تتناسب تماماً مع أسلوب اللعب الذي اعتمده في برشلونة.

وينتهي عقد أديمي، الذي ارتبط اسمه ببرشلونة في فترات انتقالات مختلفة منذ فترة لعبه مع سالزبورغ النمساوي، مع دورتموند في 30 يونيو المقبل، وهو ما يلزم إدارة دورتموند بالدخول في مفاوضات معه إذا لم ترغب في دخول اللاعب العام الأخير من عقده، والذي قد يعرضه لاحتمال الرحيل مجاناً.