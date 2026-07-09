كين وهالاند.. "حرب ماكينات" بين أخطر مهاجمين في العالم

ستشهد مباراة دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إنجلترا والنرويج، مواجهة بين اثنين من أخطر المهاجمين في العالم.

وسلطت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء في تقرير لها على مقارنة بين هاري كين قائد منتخب إنجلترا، وإرلينغ هالاند نجم منتخب النرويج.

وأضافت أن اللاعبين يتنافسان ضمن قائمة تضم أسماء لامعة على لقب هداف مونديال 2026.

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف قبل انطلاق منافسات دور الثمانية، بينما يتقاسم هالاند المركز الثاني برصيد 7 أهداف مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، ويحل كين ثالثا بـ 6 أهداف.

لعب هالاند مباراة أقل من منافسيه في سباق الحذاء الذهبي، حيث غاب عن المباراة الأخيرة للنرويج في المجموعة التاسعة أمام فرنسا وسط إجراء تغييرات عديدة على التشكيل الأساسي.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي هدفين للنرويج في الفوز على كل من العراق والسنغال والبرازيل إضافة إلى هدف واحد أمام ساحل العاج.

أما كين فقد سجل هدفين في فوز إنجلترا 4-2 على كرواتيا في الجولة الأولى، ثم سجل هدفين لينقذ منتخب بلاده بالفوز 2-1 على الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، كما أحرز هدفين آخرين في مباراتي بنما والمكسيك، وصنع هدف جود بيلينجهام الثاني أمام المكسيك.

وفي مونديال أمريكا الشمالية، يواصل النجمان تألقهما بعد غزارة تهديفية بالموسم المنتهي.

أحرز كين 73 هدفا في 63 مباراة بقميص بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا في موسم 2025-2026، وقاد فريقه الألماني للفوز بالثنائية المحلية الدوري وكأس ألمانيا، بالإضافة إلى بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما فاز هالاند بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة بتسجيله 27 هدفا، حيث نافس مانشستر سيتي حامل اللقب أرسنال بقوة، وفاز أيضا بلقبي الكأس في إنجلترا.

وسجل هالاند 58 هدفا في 63 مباراة هذا الموسم منها 12 هدفا في آخر أربع مباريات لمنتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

أصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في مارس 2023، ومنذ ذلك الحين وهو يواصل تألقه، حيث رفع رصيده إلى 85 هدفا في 119 مباراة دولية بقميص بلاده، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله واين روني بفارق 32 هدفا.

دخل كين بطولة كأس العالم، وهو يحمل رقما قياسيا سابقا في كأس العالم بتسجيله 8 أهداف في 11 مباراة، بما في ذلك فوزه بجائزة الحذاء الذهبي عام 2018 بعدما سجل 6 أهداف، وأصبح الهداف التاريخي للإنجليز في المونديال بعدما تجاوز رقم جاري لينيكر ( 10 أهداف).

أما هالاند (25 عاماً) والذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى، فهو الهداف التاريخي لمنتخب النرويج برصيد 62 هدفا، أي ما يقارب ضعف حصيلة الهداف التاريخي السابق يورجن يوفنتوس الذي سجل 33 هدفا، واعتلى النجم النرويجي عرش الهداف التاريخي في 54 مباراة فقط منذ مباراته الدولية الأولى في 2019.