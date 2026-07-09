20 لاعباً مهدداً بالإيقاف في نصف نهائي المونديال

يواجه 20 لاعباً من المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي مونديال 2026 خطر الإيقاف في نصف النهائي بحال تلقيهم بطاقة صفراء في المواجهات التي تنطلق بمباراة المغرب وفرنسا، بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

وتضم قائمة المهددين بالإيقاف:

المغرب: أشرف حكيمي، عيسى ديوب، عز الدين أوناحي، رضوان حلحال، وبلال الخنوس.

إنجلترا: جود بيلينغهام، ديكلان رايس، مارك غويهي، نيكو أورايلي، وجوردان هندرسون.

فرنسا: مايكل أوليسي، برادلي باركولا، ومانو كوني.

سويسرا: غرانيت تشاكا، دينيس زكريا، وميرو موهايم.

النرويج: أنطونيو نوسا.

إسبانيا: فيران توريس.

بلجيكا: براندون ميشيل.

الأرجنتين: غونزالو مونتييل.