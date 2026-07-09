متوسط ​الحضور الجماهيري في المباراة الواحدة لمونديال 2026 أقل من 1994

حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف رقما قياسيا في إجمالي الحضور الجماهيري، لكن متوسط الحضور في المباراة الواحدة سيبقى أقل من نظيره في نسخة 1994.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن متوسط ​​الحضور لكل مباراة في مونديال 2026 يبلغ 65204 متفرجا قبل انطلاق مباريات دور الثمانية، وحال بيع جميع تذاكر المباريات المتبقية، لن يصل معدل الحضور في هذه النسخة إلى الرقم القياسي 68991 متفرجا في النسخة الأولى التي استضافتها الولايات المتحدة قبل 32 عاماً.

أقيم مونديال 1994 بمشاركة 24 فريقا تنافسوا في 52 مباراة، أي نصف عدد مباريات هذه النسخة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويبلغ إجمالي الحضور حاليا 6 ملايين و259 ألفا و589 متفرجا بعد انتهاء 96 مباراة من أصل 104 مباريات، بينما كان الرقم القياسي السابق للبطولة حضور 3 ملايين و587 ألف و538 متفرجا في مونديال 1994.