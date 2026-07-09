بعد نهاية مشواره مع الأردن.. تعرف إلى وجهة المدرب المغربي جمال السلامي

دخل نادي الزمالك المصري في مفاوضات رسمية مع المدرب المغربي جمال سلامي لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل، في إطار سعي النادي إلى التعاقد مع مدرب يمتلك خبرات فنية كبيرة، استعداداً للعودة إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر رسمية في نادي الزمالك لـ«الإمارات اليوم» إن سلامي أبدى موافقة مبدئية على تولي المهمة، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لاستكمال الاتفاق على التفاصيل المالية وبنود العقد، قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد.

ويضع الزمالك ملف المدير الفني الجديد على رأس أولوياته مع اقتراب انطلاق الموسم، إذ يستهدف بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وقارياً، بعد استعادة مقعده في دوري أبطال أفريقيا عقب غياب استمر ثلاثة مواسم، اكتفى خلالها بالمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي تحرك النادي المصري بعد أيام من إعلان انتهاء مشوار سلامي مع منتخب الأردن، إذ وجه رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، رسالة شكر إلى المدرب المغربي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أشاد فيها بما قدمه خلال فترة قيادته لـ«النشامى»، ودوره في تحقيق أحد أبرز الإنجازات في تاريخ الكرة الأردنية.

وارتبط اسم السلامي بسلسلة من النتائج اللافتة مع المنتخب الأردني، إذ قاده إلى بلوغ نهائي كأس العرب في نهاية العام الماضي، قبل الخسارة أمام منتخب بلاده المغرب بنتيجة (3-2). كما نجح في قيادة الأردن إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ليصبح أول مدرب يقود المنتخب الأردني إلى المونديال، وأول منتخب عربي يحجز مقعده في النسخة الحالية من البطولة، قبل أن تلحق به سبعة منتخبات عربية أخرى.

ويُعد السلامي من أبرز المدربين المغاربة في السنوات الأخيرة، ويملك خبرة واسعة في المنافسات العربية والأفريقية، وهو ما يتوافق مع توجه إدارة الزمالك في التعاقد مع جهاز فني قادر على قيادة الفريق في استحقاقاته المحلية والقارية، في وقت ينتظر فيه النادي حسم المفاوضات خلال الأيام المقبلة، حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجوانب المالية والتعاقدية.