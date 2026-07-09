"فرحة جديدة بالطريق".. الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها الأميرة إيمان بطفلها الثاني

أعلنت الملكة رانيا العبدلله، زوجة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، اليوم، عن حمل ابنتها الأميرة إيمان بنت الحسين، بطفلها الثاني.

وشاركت الملكة رانيا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، صورة للأميرة إيمان تظهر فيها في مرحلة متقدمة من الحمل، في لقطة عائلية مع ابنتها الأولى أمينة، وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

وكتبت الملكة رانيا تعليقًا على الصورة: "فرحة جديدة بالطريق.. فرحة جديدة بالطريق… مبارك لإيمان وجميل وحبيبتي أمينة اللي رح تصير الأخت الكبيرة.. الله يقومك بالسلامة، ويتمم لكم على خير يا رب".