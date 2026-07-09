بعد جدل مباراة مصر والأرجنتين.. «كولينا» يرد: لا يحق لأحد التشكيك في نزاهة الحكام

بعد الجدل الواسع الذي تسبّبت به القرارات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين، خرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بييرلويجي كولينا، عن صمته للرد على الادّعاءات التي زعمت وجود تأثير خارجي على قراراتهم.

وقال كولينا، خلال مقابلة نشرها الموقع الرسمي لـ"فيفا"، عقب ختام منافسات دور الـ16 من البطولة: "دعونا نبدأ بالإشارة إلى أننا لعبنا حتى الآن عدداً من المباريات يزيد بنسبة 50% مقارنة بكأس العالم قطر 2022، ومع ذلك لا تزال هناك 8 مباريات كبيرة متبقية".

وأضاف: "بشكل عام، نحن سعداء بما تحقق، لكن مع هذا العدد الكبير من المباريات التي تُلعب خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فمن الطبيعي ألا تسير بعض الأمور دائماً كما هو متوقع، وعندما يحدث ذلك، يكون الجميع مستعدين للعمل بجدية أكبر لضمان الجاهزية الكاملة للمباراة التالية".

وأشار إلى أنه لا يحق لأحد التشكيك في نزاهة حكام كأس العالم، حيث قال: "بالطبع، سيظل النقاش البنّاء حول القرارات التحكيمية جزءاً من كرة القدم، لكن الادّعاءات التي لا تستند إلى أي أساس لا مكان لها في رياضتنا، ولا يحق لأحد التشكيك في نزاهة حكام كأس العالم"، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل تصل لحد توجيه تهديدات للحكام ولأفراد عائلاتهم، وهو أمر غير مقبول على حد قوله.

وتابع كولينا قائلاً: "وبالمثل، لا يمكن لأحد أن يدّعي أن التحكيم في (فيفا) يمكن التأثير عليه من أي جهة، ولا حتى من رئيس فيفا جياني إنفانتينو.. لقد أظهر دائماً دعمه الكامل لفريق حكام فيفا، ومنح لنا الثقة الكاملة للعمل باستقلالية تامة، الحكام يتخذون قراراتهم بأمانة، ومثلهم مثل اللاعبين والمدربين، فإنهم يسعون دائماً لتقديم أفضل ما لديهم".

وحول بروتوكولات تقنية الفيديو خلال البطولة، أكد كولينا أنه: "عادةً خلال البطولات، نفضّل عدم التعليق على حالات بعينها، لكن بعدما أوضحنا مؤخراً ما الذي سيركّز عليه الحكام عندما يحاول اللاعبون المهاجمون منع حارس المرمى المنافس من التحرّك أو الدفاع عن مرماه، رأينا أيضاً ضرورة توضيح مسألة أخرى أثارت الكثير من الجدل.. بعد تسجيل أي هدف، يقوم حكم الفيديو المساعد (VAR) بمراجعة مرحلة الاستحواذ الهجومي المؤدية إلى الهدف، وإذا تم اكتشاف مخالفة خلال بناء الهجمة، ورأى الحكم أنها أثّرت بشكل مباشر في تسجيل الهدف، فإن حكم الفيديو يوصي بمراجعة اللقطة على شاشة الملعب، ولا يوجد أي حد زمني أو مسافة محددة بين المخالفة والهدف حتى يمكن مراجعتها".

وأوضح كولينا، أن إحدى الحالات التي استدعت تطبيق هذا البروتوكول كانت خلال مباراة الأرجنتين ومصر، عندما قام اللاعب المصري رقم 19 مروان عطية بدهس قدم اللاعب الأرجنتيني رقم 6 ليساندرو مارتينيز، بوضوح، مشيراً إلى أن المخالفة تظل مخالفة، بغض النظر عما إذا كانت تبدو واضحة للجميع أم لا، ففي حال لم يشاهدها الحكم داخل أرض الملعب، فإن حكم الفيديو يملك صلاحية التدخل.

وأضاف: "في المقابل، إذا لم يتم رصد أي مخالفة في بناء الهجمة، فإن حكم الفيديو يبلّغ الحكم بذلك، فدهس قدم المنافس يُعد مخالفة، أما إذا لمس المدافع الكرة أولاً، ثم حدث بعد ذلك احتكاك طبيعي ناتج عن سير اللعب، فلا تُحتسب مخالفة".

كما أشار إلى حالة الاحتكاك التي حصلت مع محمد صلاح، ولاعب منتخب الأرجنتين، خوليان ألفاريز، حيث قال: "مثال ذلك أيضاً جاء في نهاية المباراة نفسها، فقد رأى الحكم وحكم الفيديو أن الاحتكاك بين اللاعب المصري رقم 10 محمد صلاح واللاعب الأرجنتيني رقم 10 خوليان ألفاريز كان احتكاكاً طبيعياً في إطار كرة القدم، ولم يستوجب احتساب أي مخالفة".