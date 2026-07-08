عمدة نيويورك: مصر تعرضت للسرقة أمام الأرجنتين

أثار عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، تفاعلاً واسعاً بعد حديث عن قضية مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في ضمن دور الـ 16 لكأس العالم ضمن محاور مؤتمر صحافي رسمي خصص لمناقشة خطة النقل والحافلات الجديدة في المدينة.

وقال ممداني إن وسائل النقل الأسرع في المدينة تعطي سكان نيويورك وقتاً أطول لقضائه مع عائلتك، ومناقشة كيف تعرضت "مصر للسرقة" أمام منتخب الأرجنتين.

وتوفر خطة المواصلات الجديدة في نيويورك 6 دقائق من زمن التنقل.

وكان المنتخب المصري قد ودع منافسات مونديال 2026 بعد الخسارة من منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة أثارت الجدل حول قرارات طاقم تحكيم المباراة.