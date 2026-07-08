نجوم عالميون ينتقدون القرارات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين.. فماذا قالوا؟

تسبّبت بعض القرارات التحكيمية خلال مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من مونديال 2026، بجدل واسع عالمياً، خصوصاً الهدف الذي سجّله مصطفى زيكو في بداية الشوط الثاني، وتم إلغاؤه فيما بعد.

ومن ضمن القرارات التي أثارت موجة من الانتقادات أيضاً، هي ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب الأرجنتين، والهدف الثالث للتانغو الذي طالب لاعبو الفراعنة باحتساب مخالفة لصالحهم قبل الأخذ به لصالح الأرجنتين.

آراء وانتقادات

من أبرز المنتقدين كان مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو، الذي قال وفقاً للتصريحات المتداولة: "هذه سرقة في وضح النهار، من العار ما أصبحت عليه كرة القدم.. تقنية الفار من المفترض أن تجلب العدالة، لا أن تسبب الارتباك، اليوم بدا الأمر وكأن كل قرار مهم ذهب للأرجنتين".

وأضاف قائلاً: "كيف تسمح باستمرار اللعب، وتترك الهدف يُسجَّل، ثم تقرر بعد ذلك العودة وإلغائه؟ إذا كان هناك خطأ، فأوقف المباراة فوراً، لا تنتظر حتى بعد تسجيل الهدف"، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تؤثر على عدالة المنافسة.

فيما وصف أسطورة مانشستر يونايتد، بول سكولز، المباراة بأنها واحدة من أسوأ الإدارات التحكيمية التي شاهدها، حيث قال: "أكبر سرقة كروية رأيتها، منذ بداية المباراة وحتى نهايتها لم يتم اتخاذ قرار تحكيمي واحد لصالح مصر".

بدوره قال أسطورة التدريب الإيطالية، فابيو كابيلو في تصريحات تلفزيونية: "ليست لدي مشكلة في قبول الهزيمة عندما يفوز الفريق الأفضل، لكن ما لا أستطيع قبوله هو التناقض"، مؤكداً أن "منتخب مصر سجّل هدفاً بدا شرعياً تماماً، إلا أن تقنية الفار بحثت في كل زاوية ممكنة حتى وجدت سبباً لإلغائه".

وفي تصريحات له بعد المباراة، أشار نجم مانشستر يونايتد الأسبق، غاري نيفيل، إلى أن هناك ازدواجية في التعامل مع الحالات التحكيمية، حيث قال: "لو سجل هدف زيكو لصالح الأرجنتين، فعلى الأغلب لن يتم إلغاؤه".

من جانبه، هاجم أسطورة المنتخب الإنجليزي، آلان شيرر، مجريات المباراة، حيث قال: "مباراة مصر والأرجنتين مسرحية، إذا كان فيفا يريد إهداء لقب كأس العالم لميسي فليمنحها له وليذهب باقي اللاعبين إلى منازلهم"، مشيراً إلى أن ما حدث لا يخدم العدالة الرياضية.

بينما عبّر روي كين، لاعب مانشستر يونايتد السابق، عن استيائه من طريقة استخدام تقنية الفيديو، قائلاً: "سئمت رؤية الفار يتصرف بشكل انتقائي"، مشيراً إلى أن القرارات لم يتم تطبيقها بالمساواة على الفريقين.

وقال نجم أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق، إيان رايت، إن "الهدف الثالث للأرجنتين كان يجب أن يتم إلغاؤه نظراً لوجود مخالفة ضد محمد صلاح في بداية الهجمة"، مؤكداً أن العودة إلى اللقطات السابقة يجب أن تكون بمعيار واحد، سواء لصالح مصر أو الأرجنتين.

كما انتقد رايت، قرار إلغاء هدف منتخب مصر، مشيراً إلى أن العودة للقطة بعيدة في بداية الهجمة يتعارض مع فلسفة استخدام تقنية الفيديو.