"فيفا" يراجع أداء الحكم ليتكسير بعد الاحتجاج المصري

كشف تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شرع في مراجعة الأداء التحكيمي للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وذلك في أعقاب الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضاً على عدد من قراراته خلال اللقاء.



وبحسب الصحيفة، فإن لجنة الحكام في "فيفا" ستتولى مراجعة المباراة بشكل شامل، عبر تقييم الأداء الفني للحكم، والاطلاع على تقارير مسؤولي اللقاء، إلى جانب دراسة اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن مدى استمراره في إدارة مباريات البطولة.



وأشارت "ليكيب" إلى أن هذه المراجعة تجري في ظل ضغوط متصاعدة، نتيجة الاعتراضات المصرية والجدل الواسع الذي رافق المواجهة. غير أنها لفتت في المقابل إلى أن المؤشرات الحالية لا ترجّح استبعاد ليتكسير بسبب أدائه أمام مصر، مشيرة إلى أن العامل الوحيد الذي قد يؤثر على استمراره هو تقدّم منتخب فرنسا في البطولة، حيث جرت العادة في بعض النسخ على تجنيب حكام الدول المتأهلة إدارة مباريات الأدوار المتقدمة تفاديًا لأي تضارب محتمل في المصالح.



كما أوضح التقرير أن مطالبة الاتحاد المصري باستبعاد الحكم بشكل مباشر أمر لا يمكن تنفيذه، كون تعيين الحكام يقع حصرياً ضمن اختصاصات لجنة الحكام في "فيفا"، ولا يملك أي اتحاد وطني حق الاعتراض المُلزم على تعيين حكم بعينه.



وختمت "ليكيب" تقريرها بالتذكير بمكانة ليتكسير الدولية الكبيرة، إذ سبق له أن أدار نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، وحصل على جائزة أفضل حكم في العالم لعام 2024، وهو ما يجعل استبعاده من البطولة حالياً أمراً بعيد الاحتمال.



يُذكر أن الجدل التحكيمي اندلع عقب إلغاء هدف صحيح لمنتخب مصر، ورفض احتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح، قبيل تسجيل الأرجنتين هدفها الثالث، لتخسر مصر اللقاء 2-3 وتودّع البطولة من دور الـ16.