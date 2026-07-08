وسائل إعلام عالمية تواكب أزمة التحكيم.. اهتمام واسع بمطالبة مصر بإقصاء ليتكسير من المونديال

حظيت مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير وطاقم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) من كأس العالم 2026 باهتمام واسع من كبرى وسائل الإعلام العالمية، عقب الجدل الذي رافق مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16.

وركزت التغطيات على الاحتجاج الرسمي والشعبي المصري، بعد المباراة التي قلب فيها المنتخب الأرجنتيني تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، في لقاء شهد عدة قرارات تحكيمية أثارت جدلاً واسعاً.

وأفردت شبكة «بي بي سي سبورت» تقريراً تناول مطالبة الاتحاد المصري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاد طاقم التحكيم الفرنسي بقيادة ليتكسير، ووصفت التحرك المصري بأنه احتجاج على ما اعتبره «قرارات تحكيمية مثيرة للجدل». كما أشارت إلى أن الاحتجاجات على قرارات الحكام في كأس العالم نادراً ما تغيّر النتائج، مستشهدة باحتجاج المنتخب الفرنسي في مونديال 2022 عقب إلغاء هدفه أمام تونس.

من جانبها، سلطت شبكة «إي إس بي إن» الضوء على غضب المنتخب المصري من عدم مراجعة بعض الحالات عبر تقنية الفيديو، أبرزها لقطة شد قميص حمدي فتحي، والاحتكاك مع محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، قبل الهجمة التي أسفرت عن هدف الفوز للأرجنتين.

بدورها، نشرت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» تقريراً بعنوان: «مصر تثور ضد التحكيم وتقول إن كأس العالم موجه نحو الأرجنتين»، استعرضت فيه ردود الفعل الغاضبة، ونقلت تصريحات المدير الفني حسام حسن واللاعب «زيكو» عقب المباراة.