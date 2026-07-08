أزمة صحية تنهي حياة مشجع مصري أثناء مباراة الأرجنتين

توفي مواطن مصري، مساء الثلاثاء، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرّض لها أثناء متابعته مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني، ضمن منافسات كأس العالم 2026، داخل أحد المقاهي شرق الإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية بلاغاً بوفاة شخص داخل مقهى بدائرة قسم شرطة الرمل أول، لتنتقل قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تبين أن المواطن فارق الحياة متأثراً بالوعكة الصحية التي أصابته خلال متابعته المباراة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن المتوفى، كان يجلس داخل المقهى لمتابعة اللقاء وتشجيع المنتخب المصري، قبل أن يتعرض لأزمة مفاجئة استدعت إبلاغ الجهات المختصة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاستخراج تصاريح الدفن وفقاً للقانون.