استقبال شعبي ينتظر منتخب مصر.. ووزارة الشباب تتحرك لتكريم اللاعبين والجهاز الفني

ينتظر المنتخب المصري استقبالاً شعبياً حاشداً لدى وصوله إلى القاهرة، بعد مشاركته اللافتة في كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة التاسعة بتوقيت مصر من صباح الجمعة، على متن طائرة خاصة أعدها اتحاد الكرة لنقل البعثة المصرية.

وقال مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم لـ«الإمارات اليوم» إن عدة جهات رسمية، تتقدمها وزارة الشباب والرياضة، تدرس تنظيم حفل تكريم كبير للاعبين وأعضاء الجهاز الفني، تقديراً للمستوى الذي قدمه المنتخب في البطولة، والذي أعاد «الفراعنة» إلى واجهة المنافسة العالمية بعد عروض نالت إشادة واسعة.

وأضاف المصدر أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن، لبحث تمديد عقد الجهاز الفني لمدة أربعة أعوام، إلى جانب وضع الخطوط العريضة لبرنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وتأتي هذه التحركات بعد الأداء الذي قدمه المنتخب المصري في الولايات المتحدة، إذ خرج من البطولة بخسارة أمام الأرجنتين 3-2 في مباراة دور الستة عشر، بعدما كان قريباً من بلوغ الدور ربع النهائي.

ومن جانبه، وصف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مشاركة المنتخب بأنها «تاريخية»، مشيداً بما قدمه اللاعبون والجهازان الفني والإداري طوال البطولة.

وقال الدرندلي في تصريحات إعلامية إن المنتخب المصري كان الطرف الأفضل في مواجهة الأرجنتين، وكان الأقرب لتحقيق الفوز والتأهل، معتبراً أن اللاعبين «شرفوا مصر» بالأداء الذي قدموه أمام بطل العالم.

وأضاف: «اتحاد الكرة يعتبر مرحلة الإعداد للمونديال ناجحة، سواء من حيث التخطيط أو اختيار العناصر، وسيكون هناك مشروعا للمنتخب الوطني يتضمن النزول بأعمار اللاعبين والاستفادة من العناصر الشابة في المنتخبات الوطنية للشباب والأوليمبي، مع فتح باب الاحتراف أمام اللاعبين الصغار لاكتساب الخبرات المطلوبة».