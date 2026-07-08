كأس العالم ينعش أسهم نجوم مصر في سوق الانتقالات الأوروبية

فتح الأداء اللافت للمنتخب المصري في كأس العالم 2026 الباب أمام عدد من لاعبيه لدخول دائرة اهتمام أندية أوروبية، في وقت تتوقع فيه الأوساط الكروية أن يشهد سوق الانتقالات المقبلة تحركات واسعة لنجوم «الفراعنة» بعد المستويات التي قدموها في البطولة، رغم خروج الفريق من دور الستة عشر، بالخسارة أمام الأرجنتين 2-3

ويتصدر قائد المنتخب المصري محمد صلاح قائمة الأسماء المرشحة لخوض تجربة جديدة، إذ ارتبط اسمه بعدة عروض خارجية عقب نهاية مشواره مع ليفربول، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة الملياردير المصري ناصف ساويرس، أحد ملاك نادي أستون فيلا الإنجليزي، في إقناع قائد الفراعنة بالانتقال إلى النادي خلال الموسم المقبل.

ويأتي ذلك رغم تصريحات سابقة لصلاح أكد فيها أنه لا يرغب في اللعب لأي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي بعد مسيرته مع ليفربول، بينما تشير تقارير إلى امتلاكه عروضاً من الاتحاد والأهلي السعوديين، إضافة إلى يوفنتوس الإيطالي وناديين من الدوري الأمريكي.

وامتد الاهتمام الأوروبي إلى لاعب وسط الأهلي إمام عاشور، الذي جذب الأنظار بأدائه في كأس العالم، بعدما أبدت أندية ليدز يونايتد، ونوتنغهام فورست، وهال سيتي، التي شرعت في التفاوض مع وكيل اللاعب للحصول على خدماته

كما أصبح مدافع الزمالك حسام عبد المجيد قريباً من تحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، انتظار اللاعب وصول عرض رسمي من أستون فيلا، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تدعيم خط دفاعه بلاعب شاب قدم مستويات مميزة مع منتخب مصر.

ولم يقتصر الاهتمام على الأسماء الأكثر شهرة، إذ لفت مصطفى «زيكو» الأنظار خلال البطولة، لتبدأ عدة أندية أوروبية متابعة اللاعب تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وسط حديث عن اهتمام من أندية إنجليزية، من بينها إبسويتش تاون وكوفنتري سيتي وهال سيتي، الصاعدين حديثا للبريميرليغ

و واصل مصطفى شوبير تعزيز أسهمه في سوق الانتقالات الأوروبية، بعدما ذكر موقع «أفريكا فوت» أن نادي تروا الفرنسي انضم إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع الحارس الدولي، في الوقت الذي أبدت فيه عدة أندية إسبانية، من بينها إشبيلية وجيرونا وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا، اهتماماً كبيراً بعد المستويات اللافتة التي قدمها في المونديال.