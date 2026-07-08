بسبب الهجوم الجماهيري.. حكم مباراة مصر والأرجنتين يغلق حسابه على "إنستجرام"

أغلق الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" بعد تعرضه لحملة انتقادات لاذعة وهجوم إلكتروني واسع عقب إدارته لمباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وجاء هذا الإجراء نتيجة الغضب الجماهيري من قراراته التحكيمية التي اعتبرها كثيرون مثيرة للجدل ومؤثرة على سير اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين (3-2) في الدقائق الأخيرة.

وتصدرت هشتاغات على منصات التواصل تتهم الحكم بالتحيز.