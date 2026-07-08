رداً على الانتقادات.. إنفانتينو يرفع علم مصر

شهدت مباراة كولومبيا وسويسرا في ختام منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تصرفا مثيرا للجدل من جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، الذي قام برفع علم مصر قبل انطلاق المباراة. ورغم أن مصر لم تكن طرفا في هذا المباراة، فإن إنفانتينو أقدم على هذا التصرف امتصاصا لحالة الجدل والاحتجاجات العارمة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعد خروج منتخب مصر من كأس العالم بالخسارة 2/3 أمام الأرجنتين في مباراة شهدت حالات تحكيمية جدلية أتبعتها اتهامات من منتسبي منتخب مصر للفيفا بمجاملة أبطال العالم.

وأراد رئيس فيفا تحية المنتخب المصري وجماهيره بعد الأداء البطولي والوصول التاريخي لأول مرة إلى دور الـ 16، وتقديم واحدة من أمتع مباريات النسخة الحالية أمام حامل اللقب الأرجنتين.

وشهدت مباراة مصر والأرجنتين قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف مصطفى زيكو الثاني بداعي خطأ مسبق، وهو ما هاجمه خبراء تحكيم وصحف عالمية ووصفوه بالمجاملة لمنتخب الأرجنتين لبقاء ميسي في البطولة، بحسب قولهم.