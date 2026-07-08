مورينيو: ما حدث في مباراة مصر والأرجنتين "سرقة في وضح النهار"

أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الشهير، جدلاً واسعاً بعد تعليقاته النارية على القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لم تُستخدم بالشكل الذي يحقق العدالة خلال اللقاء.

وتداولت صحف مصرية وعربية عدة تصريحات مورينيو، من دون توضيح المصدر، عقب المباراة التي انتهت بتأهل المنتخب الأرجنتيني، حيث انتقد آلية التعامل مع إحدى اللقطات المثيرة للجدل، مؤكدًا أن استمرار اللعب حتى تسجيل الهدف ثم العودة لإلغائه يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وقال مورينيو، وفقا للتصريحات المتداولة: "هذه سرقة في وضح النهار. من العار ما أصبحت عليه كرة القدم. كيف تسمح باستمرار اللعب، وتترك الهدف يُسجَّل، ثم تقرر بعد ذلك العودة وإلغائه؟ إذا كان هناك خطأ، فأوقف المباراة فورًا. لا تنتظر حتى بعد تسجيل الهدف".

وأضاف أن مثل هذه القرارات تؤثر على عدالة المنافسة، مشيرًا إلى أن تقنية الفيديو وُجدت لتصحيح الأخطاء الواضحة، وليس لإثارة المزيد من الجدل.

تساؤلات حول مراجعة اللقطات التحكيمية

وتساءل المدرب البرتغالي عن أسباب اختلاف آلية مراجعة اللقطات خلال المباراة، قائلًا: "ثم أطرح سؤالًا آخر: لماذا لم تتم مراجعة هدف الأرجنتين الأول بنفس القدر من الاهتمام، عندما بدا أنه قريب جدًا من التسلل؟ لماذا تمت مراجعة كل لقطة تخص الأرجنتين، بينما مصر لم تحصل على المعاملة نفسها؟"

وأكد مورينيو أن العدالة يجب أن تُطبق على جميع المنتخبات بالطريقة نفسها، دون تمييز في مراجعة الحالات التحكيمية.

انتقاد لطريقة استخدام تقنية VAR

واختتم مورينيو تصريحاته بالتأكيد على أن تقنية حكم الفيديو المساعد يجب أن تكون وسيلة لتعزيز العدالة داخل الملعب، مضيفًا: "تقنية الـVAR من المفترض أن تجلب العدالة، لا أن تسبب الارتباك. اليوم، بدا الأمر وكأن كل قرار مهم ذهب لصالح الأرجنتين. كرة القدم تستحق أفضل من ذلك".

وتأتي تصريحات مورينيو لتضيف مزيداً من الجدل حول القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة مصر والأرجنتين، والتي أثارت ردود فعل واسعة بين الجماهير والمحللين، في انتظار أي توضيحات رسمية من الجهات المنظمة بشأن الحالات التحكيمية المثيرة للنقاش.