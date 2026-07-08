في سابقة مونديالية.. طاقم تحكيم أرجنتيني "خالص" يدير مباراة فرنسا والمغرب في ربع النهائي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً عن تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا والمغرب، والمقررة يوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ووفقاً لموقه "يوروسبورت"، تشهد هذه المباراة سابقة تاريخية في النسخة الحالية من المونديال، حيث سيكون طاقم التحكيم بالكامل من جنسية واحدة (الأرجنتين)، بدءاً من حكام الساحة وصولاً إلى حكام غرفة تقنية الفيديو.

مفارقة تحكيمية

ويأتي هذا التعيين ليحمل مفارقة مثيرة للاهتمام؛ ففي الوقت الذي أثار فيه تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه لإدارة مباراة الأرجنتين ومصر بعض الجدل وردود الفعل في الأوساط الأرجنتينية، قرر الـ "فيفا" إسناد صافرة مباراة فرنسا (حاملة اللقب سابقاً) أمام المغرب إلى طاقم أرجنتيني.

تشكيل الطاقم التحكيمي الأرجنتيني:

حكم الساحة: فاكوندو تيلو.

المساعد الأول: خوان بابلو بيلاتي.

المساعد الثاني: جابرييل شادي.

الحكم الرابع: داريو هيريرا.

حكم تقنية الفيديو ( VAR ): كريستيان نافارو.

مسيرة "تيلو" في مونديال 2026

تُعد هذه المشاركة هي الثانية دولياً للحكم فاكوندو تيلو في بطولات كأس العالم. وعلى صعيد النسخة الحالية (2026)، ستكون مواجهة الخميس (الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش+2) هي أول مباراة يديرها في الأدوار الإقصائية، والثالثة له إجمالاً في البطولة، حيث سبق له أن أدار مباراتين في دور المجموعات، وهما: