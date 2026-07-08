إنزو فرنانديز: أنا محظوظ بهدفي أمام مصر في كأس العالم

أعرب إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي عن سعادته بتسجيل هدف الفوز في مباراة انتهت بفوز منتخب بلاده الأرجنتين على مصر بنتيجة 3 - 2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

قال فرنانديز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "كنت متشوقا لهذا الهدف منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات منذ مونديال قطر 2022".

أضاف "أحمد الله على هذه اللحظات السعيدة، أنا محظوظ بها".

تابع "أشكر زملائي في الفريق، فريقنا رائع، ولا يستسلم أبدا مهما كانت الصعوبات والتحديات".

وختم إنزو فرنانديز: "شكرا لزملائي والجهاز الفني وكل من ساندنا هنا، ولشعب الأرجنتين في بلادنا، لقد تقدمنا خطوة للأمام".

وينتظر منتخب الأرجنتين بطل العالم ثلاث مرات وحامل اللقب في دور الثمانية مواجهة إما كولومبيا أو سويسرا.