مدرب الأرجنتين يغالب البكاء: لا أستطيع الحديث.. أنا متأثر للغاية بعد الفوز على مصر

غالب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين البكاء بعد الفوز المثير على مصر بنتيجة 3/2 مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 لكأس العالم.

قال سكالوني عقب اللقاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "أنا متأثر للغاية". وأضاف المدرب الأرجنتيني "لا أستطيع الحديث، أنا آسف، أنا متأثر للغاية الآن".

ولم ينس ليونيل سكالوني الإشادة بلاعبيه "فريقنا رائع، هذا ما يمكنني قوله، استأذن للانصراف".

وينتظر منتخب الأرجنتين حامل اللقب في دور الثمانية مواجهة الفائز من كولومبيا ضد سويسرا.