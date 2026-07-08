الإصابة تحرم بلجيكا جهود أونانا أمام إسبانيا

تلقى المنتخب البلجيكي صدمة قوية قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة في دور الثمانية لمونديال 2026، بعدما أثبتت الفحوص الطبية إصابة لاعب الوسط، المدافع أمادو أونانا، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

وغادر لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي الملعب في الدقيقة 21 من مباراة دور الـ16 أمام الولايات المتحدة، التي انتهت بفوز بلجيكا 4 -1 وذلك إثر تعرضه لسقوط خاطئ أدى إلى التواء في الركبة، ليحل بدلاً منه زميله هانز فاناكن.

وطبقاً لما أوردته شبكة «ذا أثليتيك»، فإن التشخيص الطبي أكد إصابة اللاعب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وتلقى أونانا العلاج بشكل مبدئي داخل الملعب قبل أن يغادره.