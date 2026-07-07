مصطفى شوبير: نشعر بحزن شديد.. تفاصيل صغيرة أضاعت فوزا وشيكا على الأرجنتين

بدا مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر حزينا للغاية بعد الخسارة 2 / 3 أمام الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، ووداع بطولة كأس العالم لكرة القدم من دور الـ16.

صرح شوبير عبر قناة (بي إن سبورتس): «كنا على وشك الفوز، المكسب كان قريبا، ولكن تفاصيل صغيرة تصنع الفارق في المباريات الكبيرة».

أضاف حارس مرمى الأهلي «لاعبون رجال أدوا ما عليهم، حاولنا حتى الدقيقة الأخيرة».

واصل «كرة القدم لعبة جماعية، حزين لأن المكسب كان وشيكا».

وختم تصريحاته «لا أريد القول في كأس العالم القادمة بل علينا العمل على تصحيح الأخطاء في الارتباطات القادمة بالتصفيات وكأس أمم أفريقيا».