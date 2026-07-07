زيكو ينفعل باكياً: الحكم ظالم والبطولة موجهة لصالح الأرجنتين

قال مهاجم المنتخب المصري مصطفى عبدالرؤوف (زيكو) في تصريحات بعد الخسارة أمام الأرجنتين، إن البطولة موجهة لصالح بطل العالم الأرجنتين، قائلاً: "مبروك لمنتخب الأرجنتين كأس العالم".

وأضاف في تصريحات باكياً بعد المباراة أن الحكم ظالم ظلم بائن وواضح، وكان ضد مصر منذ بداية اللقاء وتسبب بضياع جهود بلد كامل.

ووجه اعتذاره للشعب المصري على الخروج من كأس العالم من دور الـ 16.