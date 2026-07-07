قائمة هدافي كأس العالم 2026 بعد هدف ميسي في مرمى مصر

تشهد منافسات كأس العالم 2026 سباقًا مثيرًا على صدارة قائمة الهدافين، مع تقدم البطولة ودخولها مراحلها الحاسمة، حيث يواصل نجوم الصف الأول صراعهم على لقب هداف المونديال.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، بعدما سجل هدفاً في مرمى مصر، ليواصل تألقه مع منتخب بلاده خلال مشوار البطولة، متفوقًا بفارق هدف واحد عن الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند، اللذين يملكان 7 أهداف لكل منهما.

ويأتي الإنجليزي هاري كين في المركز التالي برصيد 6 أهداف، ليبقى ضمن دائرة المنافسة على اللقب الفردي، في ظل استمرار الإثارة مع اقتراب البطولة من أدوارها النهائية.

وتزداد حدة المنافسة بين كبار الهدافين، حيث يسعى كل لاعب لقيادة منتخب بلاده نحو المجد العالمي، إلى جانب تعزيز أرقامه الشخصية في أكبر محفل كروي على مستوى العالم.