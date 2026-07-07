الجدول الكامل لمباريات ربع نهائي مونديال 2026.. موعد مباراة المغرب وفرنسا

يخوض المنتخب المغربي مواجهة قوية أمام نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، في قمة مرتقبة تجمع «أسود الأطلس» بحامل اللقب السابق، ضمن منافسات دور الثمانية التي تشهد مواجهات نارية بين كبار المنتخبات.

وتقام مباراة المغرب وفرنسا يوم الجمعة 10 يوليو 2026، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، لتكون أولى مواجهات ربع النهائي.

ويشهد الدور ذاته مواجهة أخرى تجمع إسبانيا وبلجيكا يوم الجمعة عند الساعة 11:00 مساءً، فيما يلتقي المنتخب النرويجي نظيره الإنجليزي يوم الأحد 12 يوليو عند الساعة 1:00 صباحًا.

وتختتم مباريات ربع النهائي بمواجهة الأرجنتين أمام الفائز من لقاء سويسرا وكولومبيا، يوم الأحد 12 يوليو عند الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت الإمارات.

وتتجه الأنظار إلى دور الثمانية الذي يجمع نخبة المنتخبات المتنافسة على حجز بطاقات التأهل إلى نصف نهائي المونديال.

جدول المباريات

المباراة الأولى

المغرب ضد فرنسا (الساعة 00:00) بتوقيت الإمارات

10 يوليو - 2026

إسبانيا ضد بلجيكا (الساعة 23:00).

10 يوليو - 2026

النرويج ضد إنجلترا (01:00).

12 يوليو - 2026

الأرجنتين ضد الفائز من سويسرا وكولومبيا

12 - 7 - 05:00