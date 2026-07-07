الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر.. وتبلغ ربع نهائي مونديال 2026

عادت الأرجنتين حاملة اللقب من بعيد وقلبت الطاولة على مصر بثلاثية متأخرة الثلاثاء في أتلانتا، وحرمتها من تأهل غير مسبوق الى ربع نهائي لمونديال أميركا الشمالية في كرة القدم.

وكانت مصر في طريقها إلى تجريد الأرجنتين من اللقب عندما تقدمت بهدفي ياسر إبراهيم (15) ومصطفى عبد الرؤوف «زيكو» (67)، لكن الارجنتين عادت في وقت متأخر بثلاثية لكريستيان روميرو (79) والأسطورة ليونيل ميسي (83) وأنسو فرنانديس (90+2)، علما أن ميسي أهدر القائد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وضربت الأرجنتين موعدا السبت في كانساس سيتي مع سويسرا أو كولومبيا اللتين تلتقيان لاحقا في فانكوفر في ختام الدور ثمن النهائي.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية أمام بطل العالم، ونجح في مجاراة نجوم الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، إلا أن خبرة "التانغو" حسمت المواجهة في اللحظات الحاسمة، ليواصل مشواره في البطولة.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع من الطرفين، حيث تبادل المنتخبان الهجمات، قبل أن يتمكن المنتخب المصري من فرض أسلوبه وتهديد مرمى الأرجنتين في أكثر من مناسبة، وسط تألق لافت من عناصر الخط الخلفي.