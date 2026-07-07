مصر ضد الأرجنتين.. تغطية مباشرة

انطلقت في تمام الساعة الثامنة من مساء، اليوم الثلاثاء، مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الأرجنتيني في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

الشوط الأول

الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق المدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية من اللاعب مروان عطية.

مصطفى شوبير ينقذ مصر ويتصدى لركلة جزاء سددها ميسي في الدقيقة 20.

مصطفى شوبير يتصدى لفرصة خطيرة لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 28.

القائم يتصدى لركلة حرة مباشرة سددها ميسي بالدقيقة 30.

مصطفى شوبير يواصل التألق ويتصدى لفرصة خطيرة من منتخب الأرجنتين في الدقيقة 39.

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف وسط تألق حارس المرمى مصطفى شوبير الذي أنقذ مرمها من ثلاثة فرص محققة.

بلغت نسبة الاستحواذ مع نهاية الشوط 60% لمنتخب الأرجنتين و40% لمنتخب مصر.

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