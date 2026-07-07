ألفاريز يشارك أساسياً.. 3 تغييرات في تشكيل الأرجنتين لمواجهة مصر
أجرى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين ثلاثة تغييرات على تشكيلة فريقه الأساسية استعدادا لمواجهة مصر في دور 16 من كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء، كان أبرزها الاعتماد على المهاجم خوليان ألفاريز بدلا من لاوتارو مارتينيز.
سيبدأ الظهير الأيسر نيكولاس تاليافيكو ولاعب الوسط لياندرو باريديس المباراة أساسيين بدلا من فاكوندو ميدينا وتياجو ألمادا.
فازت الأرجنتين 3-2 على الرأس الأخضر بعد وقت إضافي لتتأهل إلى دور 16، بينما فازت مصر 4-2 على أستراليا بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1-1.
وسيواجه الفائز في هذه المباراة سويسرا أو كولومبيا، اللتين ستلعبان في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، في دور الثمانية.
تشكيل الأرجنتين: إميليانو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكو - ليساندرو مارتينيز - كريستيان روميرو - ناويل مولينا - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فرنانديز - رودريجو دي بول - ليونيل ميسي (قائد الفريق) - خوليان ألفاريز.
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