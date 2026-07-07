ألفاريز يشارك أساسياً.. 3 تغييرات في تشكيل الأرجنتين لمواجهة مصر

أجرى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين ‌ثلاثة ​تغييرات على تشكيلة فريقه الأساسية استعدادا لمواجهة مصر في دور 16 من كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء، كان أبرزها الاعتماد على المهاجم خوليان ⁠ألفاريز بدلا من لاوتارو مارتينيز.



سيبدأ الظهير الأيسر نيكولاس تاليافيكو ولاعب الوسط لياندرو باريديس المباراة أساسيين بدلا ‌من فاكوندو ميدينا وتياجو ألمادا.

فازت الأرجنتين 3-2 على الرأس الأخضر بعد ​وقت إضافي ‌لتتأهل إلى ​دور 16، بينما فازت ⁠مصر 4-2 على أستراليا بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1-1.



وسيواجه الفائز ​في ⁠هذه ⁠المباراة سويسرا أو كولومبيا، اللتين ستلعبان في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، في ⁠دور الثمانية.

تشكيل الأرجنتين: إميليانو مارتينيز - نيكولاس ​تاليافيكو - ليساندرو مارتينيز - كريستيان روميرو - ناويل مولينا - لياندرو باريديس - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فرنانديز - رودريجو دي بول - ليونيل ميسي (قائد الفريق) - ​خوليان ألفاريز.