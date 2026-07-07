هيثم حسن أساسياً ومرموش على مقاعد البدلاء.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في مونديال 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأرجنتين المرتقبة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وشهد تشكيل "الفراعنة" عودة مهند لاشين إلى خط الوسط، بعد غيابه عن مواجهة أستراليا السابقة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، حيث يشارك بدلًا من حمدي فتحي.

كما سجل هيثم حسن ظهوره الأول أساسيًا مع منتخب مصر في كأس العالم، إذ يتواجد ضمن الثلاثي الهجومي إلى جانب محمد صلاح ومصطفى زيكو.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، مصطفى زيكو، محمد صلاح.