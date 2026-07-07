تقرير يكشف مصير المدير الرياضي للاتحاد الألماني

ذكر تقرير إعلامي أن رودي فولر، سيستمر في منصبه كمدير رياضي بالاتحاد الألماني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "بيلد" في تقرير نشر، اليوم الثلاثاء، أن يورغن كلوب، المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب ألمانيا، أجرى اتصالاً هاتفيا مع رودي فولر، بطل كأس العالم 1990، ليؤكد له إمكانية العمل معاً. ويستمر عقد فولر مع الاتحاد الألماني لكرة القدم حتى بطولة أمم أوروبا 2028.

وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني هانز يواخيم فاتسكه، أيضاً إنه يتخيل إمكانية عمل كلوب وفولر معاً، حال التوصل إلى اتفاق مع المدرب الأسبق لليفربول لخلافة يوليان ناجلسمان، الذي استقال عقب الخروج المبكر الثالث على التوالي لألمانيا من كأس العالم.

وقال فاتسكه، في تصريحات لشبكة "زد دي إف" الألمانية أمس الاثنين:"أود مواصلة العمل مع رودي. أعتقد أنه ويورغن سيعملان معاً بشكل رائع. يجب أن يتعاونا في مرحلة ما".

ومن المتوقع أن يتواجد فاتسكه، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس نادي بوروسيا دورتموند ويرتبط بعلاقة وثيقة مع كلوب منذ فترة تدريبه للفريق، في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع، برفقة رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف، لعقد محادثات مع المدرب البالغ من العمر 59 عاماً.

ويعمل كلوب حالياً محللاً تلفزيونياً في بطولة كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية لصالح شبكة "ماجينتا تي في".