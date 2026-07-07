كوروتوا يوجه رسالة لطفله: شجع بلجيكا وإلا لن تعود للمنزل

علق حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا على المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا في دور الـ 8 في كأس العالم 2026.

وقال كورتوا: "إسبانيا هي موطني الثاني، لكن سيتعين على طفلي الصغير تشجيع بلجيكا على أي حال، وإلا فلن يتمكن من العودة إلى المنزل".

ووجه كورتوا انتقادات لاذعة للمنتخب الأميركي ووصف الفوز عليه برباعية "عقاب على قلة الاحترام الأميركية"، كما انتقد المستوى العام للمنتخب المضيف.

وأكد: "كان هدفنا الوصول إلى ربع النهائي، وأي شيء يتجاوز ذلك سيكون مكسبًا إضافياً"، في إشارة إلى طموحات بلجيكا التي تستعد لمواجهة إسبانيا الجمعة المقبل في لوس أنجلوس.