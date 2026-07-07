«فيفا» يكشف هوية المشجع رقم 50 مليون في تاريخ كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هوية المشجع رقم 50 مليون في تاريخ نهائيات كأس العالم، منذ انطلاق البطولة عام 1930، وذلك بعدما شهدت مباراة إسبانيا والبرتغال، التي أقيمت أمس ضمن منافسات دور الـ16، حضور 70 ألفًا و649 متفرجًا.

وقال «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني: «تم تحقيق إنجاز تاريخي للجماهير، حيث دخل المشجع رقم 50 مليون الذي يحضر مباراة في كأس العالم من بوابات ملعب دالاس». وأضاف أن المشجع هو إيمي خان، من مدينة فورت وورث بولاية تكساس، وتنحدر أصول عائلته من باكستان، حيث تسلم تذكرة تذكارية عملاقة من أسطورتي كرة القدم الإسباني كارليس بويول والبرتغالي بيبي، احتفاءً بهذه المناسبة.

وأشار «فيفا» إلى أن إجمالي الحضور الجماهيري في تاريخ مباريات كأس العالم بلغ 50 مليونًا و20 ألفًا و653 متفرجًا مع نهاية مباراة إسبانيا والبرتغال، فيما ارتفع إجمالي الحضور في مونديال 2026 وحده إلى ستة ملايين و71 ألفًا و923 متفرجًا، مع تبقي 11 مباراة على إسدال الستار على البطولة.

وقال خان، في تصريحات أبرزها موقع «فيفا»: «كرة القدم هي اللعبة الجميلة التي تجمع الجميع. نحن هنا للاحتفال بكأس العالم وبجمال هذه الرياضة، وتشجيع المنتخبات، والاستمتاع بالأجواء الرائعة التي تعيشها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك».

وأضاف: «إنه شعور لا يوصف أن أكون المشجع رقم 50 مليون في تاريخ كأس العالم. حضرت تسع مباريات حتى الآن، وكل ما شاهدته كان استثنائيًا، من التنظيم والضيافة إلى الأجواء داخل الملاعب».

وأوضح أنه شجع المنتخب الإسباني في مواجهته أمام البرتغال، فيما يعد لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني نجمه المفضل في البطولة الحالية، مشيرًا إلى أن أكثر اللحظات التي أثارت إعجابه كانت الأجواء الجماهيرية المصاحبة لمواجهة المكسيك وإنجلترا على ملعب أزتيكا.