شارك بعد تدخل ترامب.. بالوغون معلقاً على جدل مشاركته أمام بلجيكا: طبيعي

أكد لاعب المنتخب الأميركي لكرة القدم فولارين بالوغون تفهمه الجدل الذي أثاره قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح له بالمشاركة أمام بلجيكا رغم تعرضه للإيقاف بسبب بطاقة حمراء.

وقال بالوغون عقب خروج المنتخب الأميركي، أحد مستضيفي البطولة، من كأس العالم بعد خسارته الثقيلة 1-4 أمام بلجيكا: "من الطبيعي أن يصبح الأمر مثيراً للجدل عندما يتم التراجع عن القرار"، مضيفاً: "تقبلنا القرار عندما رأيت البطاقة الحمراء، وتقبلنا القرار عندما تم إبلاغنا بأنه يمكنني اللعب".

وكان بالوغون حصل على البطاقة الحمراء خلال مباراة دور الـ32 أمام منتخب البوسنة والهرسك.

وأدت البطاقة الحمراء إلى إيقافه تلقائياً مباراة واحدة، لكن فيفا قرر تعليق تنفيذ العقوبة في خطوة غير مسبوقة تقريباً، ليتسنى له المشاركة أمام بلجيكا، كما رفض الاتحاد الدولي الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد البلجيكي.

وأثارت هذه القضية عاصفة من الجدل في كأس العالم، وصدمت أوساط كرة القدم، حيث اتهم منتقدون الاتحاد الدولي بالخضوع لتدخلات سياسية مزعومة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض: "طلبت مراجعة اللقطة لأنني لم أعتقد أنها كانت مخالفة"، مضيفاً أن إيقاف اللاعب كان سيترك "وصمة كبيرة" على البطولة.