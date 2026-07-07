رونالدو: اليورو الذي حققته عام 2016 يعادل لقب كأس العالم من حيث القيمة والأهمية

أعلن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أن هذه النسخة من كأس العالم هي الأخيرة التي يشارك فيها، وذلك عقب خسارة منتخب بلاده، مساء أمس الاثنين، على يد منافسه إسبانيا بهدف دون رد، وخروجه من الدور الـ16 لمونديال 2026.

ووفقاً لما نقله موقع "أوجوغو" البرتغالي، قال رونالدو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "افتقرنا إلى قليل من الحظ، لقد استقبلنا هدفًا في الدقائق الأخيرة، وكانت المباراة متكافئة إلى حد كبير، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف رونالدو، الذي بدا تأثره بعد نهاية اللقاء: "من الطبيعي أن أشعر بالحزن بعد الخروج بهذه الطريقة، لكنني قلت أمس إنني سأبذل كل ما أستطيع، وهذا ما فعلته، أغادر وضميري مرتاح، والحياة تستمر".

وأكد خلال لقائه قائلاً: "حققت ثلاثة ألقاب مع البرتغال، الذي لم يفز بأي لقب من قبل، ويبقى لقب (اليورو) الذي حققته عام 2016 الأفضل بالنسبة لي ويعادل لقب كأس العالم من حيث القيمة والأهمية".

واعتبر رونالدو، أن البرتغال ودّعت البطولة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مضيفاً: "أعتقد أن إسبانيا ستبلغ النهائي أو ستكون قريبة جداً منه، لقد بذلنا كل ما لدينا، وعندما يحدث ذلك فلا مجال للشكوى".

​كما وجّه رسالة تقدير للمدرب روبرتو مارتينيز، الذي أعلن رحيله عقب المباراة، وقال: "استمتعت كثيراً بالعمل معه، إنه مدرب رائع، وما قدّمه للبرتغال كان مهماً للغاية، لقد فاز معنا بلقب، وأشكره على كل ما قدّمه وأتمنى له التوفيق".

أما بالنسبة لمستقبله، فأكّد: "صحيح أن هذه كانت آخر بطولة كأس عالم بالنسبة لي، ولكن حول بقية مستقبلي، فسأناقشه مع عائلتي، ولن أتخذ أي قرار متسرع".

وعندما سُئل رونالدو عن النصيحة التي كان سيقدّمها لنفسه قبل أول مباراة له في كأس العالم 2006، قال: "سأقول له أن يبذل دائماً أقصى ما لديه، فعندما تفعل ذلك، تغادر وضميرك مرتاح، لقد كان تمثيل المنتخب دائماً شرفاً عظيماً بالنسبة لي، وفي النهاية شعرت بالحزن، لكنني مرتاح أيضاً لأنني قدّمت كل شيء".