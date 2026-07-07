بلجيكا تفوز 4 -1 على أميركا وتبلغ دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم

قست بلجيكا ‌4-1 على ​أميركا، المشاركة في الاستضافة، في المباراة التي جرت بينهما في دور 16 من كأس العالم لكرة ⁠القدم في وقت مبكر من يوم الثلاثاء رغم مشاركة فولارين بالوجون أساسيا ‌في المباراة بعد أن علق الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) عقوبة ‌البطاقة الحمراء التي تلقاها ‌اللاعب في المباراة السابقة للفريق، ‌بينما رفضت ‌لجنة الاستئناف التابعة للفيفا الطعن الذي ​قدمته بلجيكا ‌ضد ​هذا القرار.

افتتح شارل ⁠دي كاتيلير التسجيل لبلجيكا بثنائية في الدقيقتين التاسعة و33 ​وأضاف ⁠هانز ⁠فاناكن الهدف الثالث في الدقيقة 57 قبل أن يختتم ⁠روميلو لوكاكو الرباعية بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وباتت أميركا اخر الدول الثلاث ‌المستضيفة خروجا من البطولة بعد كندا والمكسيك.

وستلتقي ​بلجيكا في دور الثمانية مع إسبانيا التي تأهلت بالفوز 1-صفر على البرتغال.