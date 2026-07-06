"فيفا" يرفض الطعن البلجيكي بخصوص بالوغون ويعتبره "غير مقبول"

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء الإثنين الطعن البلجيكي على إعادة تأهيل المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، المطرود في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية لكن سُمح له بمواجهة "الشياطين الحمر" في ثمن النهائي، معتبرة إياه "غير مقبول".

وأفاد الاتحاد الدولي في بيان أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم "لا يملك الصفة لتقديم طعن ضد هذا القرار، لكونه ليس طرفا في الإجراءات".